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14 марта, 19:38

Прудников: «Спартак» вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела Промеса, а теперь лишился лидера

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников прокомментировал новость об аресте нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

«Такая ситуация с Промесом могла произойти и в других обстоятельствах, например, в отпуске. И «Спартак» должен был быть готов к этому. Сейчас клубу надо завершать сезон тем составом, который есть, а летом искать замену для Квинси. У клуба есть возможности для покупки качественного футболиста. Другое дело, что Промес уже был адаптирован к российскому чемпионату. Но незаменимых нет. Прав ли Аршавин, что от этой ситуации выиграли все? «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела, заведенного в Нидерландах. А сейчас команда лишилась лидера», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Квинси Промес
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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