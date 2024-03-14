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14 марта, 20:05

Балахнин: «Карпин не дает «Ростову» новые идеи. Команда стагнирует»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что команда Валерия Карпина в текущем сезоне занимает только 10-ю позицию в РПЛ.

«Есть мелкие изменения. Карпин немного изменил роль центрального защитника, теперь он часто выдвигается вперед. Все тот же прессинг, все тот же выход из обороны. Ничего нового Валерий Георгиевич не придумал. Он не дает команде новые идеи. Команда стагнирует? Думаю, да. Те же весенние победы — это следствие плохой формы «Крыльев» и «Краснодара», а не хорошей формы «Ростова». На старте весны побеждает тот, кто лучше подготовлен физически», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. На данный момент ростовчане с 27 очками располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Лидером является «Зенит», у которого 40 баллов.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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И К Ж
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