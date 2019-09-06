Протасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева

Александр Протасовицкий узнает о решении суда освободить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных по УДО в субботу от родителей. Об этом сообщил адвокат осужденного Татьяна Прилипко.

Протасовицкий вместе с Кокориными и Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все четверо получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

Адвокат добавила, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание по его прошению состоится во вторник 10 сентября.

— На сегодня он еще не в курсе (решения суда освободить Кокориных и Мамаева по УДО). Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители, — цитирует «РИА Новости» Прилипко. — Давайте исходить из того, что Кокорины и Мамаев имели блестящие характеристики в СИЗО. Точно так же никаких взысканий не имел и Протасовицкий. Более того, у него есть блестящая характеристика от членов Общественной наблюдательной комиссии. И я не думаю, что есть какие-то основания, чтобы отказать ему в УДО.