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27 октября 2025, 15:22

Гаджиев готов организовать бой Тарасова: «Нужен медийный оппонент. Можно заработать 10 миллионов рублей»

Руслан Минаев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил о желании организовать бой экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова.

«Вопрос, а кто оппонент? Понятно, что должен быть медийный и не из единоборств. Общался с Димой на эту тему. Соперником должен быть либо футболист, либо хоккеист. Причем тот, кто симпатизирует единоборствам. Например, Александр Соболев, но он играет на высочайшем уровне, зарабатывает деньги — про него забыли. Нужно смотреть на тех, кто недавно завершил карьеру. Но такие хотят пожить несколько лет для себя. В голову приходит только Денис Глушаков, но только если ему интересно. Знаю, что он любит единоборства, но не слышал, чтобы он тренировался. Прибыльная ли история? Можно заработать 10 миллионов рублей. Для кого-то это деньги, для кого-то нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Тарасов заявил о желании провести медийный поединок по правилам бокса.

За свою карьеру воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». На счету Тарасова 1 гол в 8 матчах за сборную России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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