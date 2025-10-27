Гаджиев готов организовать бой Тарасова: «Нужен медийный оппонент. Можно заработать 10 миллионов рублей»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил о желании организовать бой экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова.

«Вопрос, а кто оппонент? Понятно, что должен быть медийный и не из единоборств. Общался с Димой на эту тему. Соперником должен быть либо футболист, либо хоккеист. Причем тот, кто симпатизирует единоборствам. Например, Александр Соболев, но он играет на высочайшем уровне, зарабатывает деньги — про него забыли. Нужно смотреть на тех, кто недавно завершил карьеру. Но такие хотят пожить несколько лет для себя. В голову приходит только Денис Глушаков, но только если ему интересно. Знаю, что он любит единоборства, но не слышал, чтобы он тренировался. Прибыльная ли история? Можно заработать 10 миллионов рублей. Для кого-то это деньги, для кого-то нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Тарасов заявил о желании провести медийный поединок по правилам бокса.

За свою карьеру воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». На счету Тарасова 1 гол в 8 матчах за сборную России.