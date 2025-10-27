Гаджиев о возможном бое Смолов — Дзюба: «Разговаривал с Федей, беседу он поддерживает, но интереса к единоборствам нет»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возможной организации боя между футболистами Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.

«Мне кажется, что Федор остается все еще в футболе, у него есть медийная команда, сам играет в МФЛ. Не представляю, сколько надо заплатить такому богатому парню, как Федя. Разговаривал лично с Федей, он поддерживает эту беседу, но не более такого. Сейчас у него нет интереса в выступлении в единоборствах. Мне было бы в кайф провести такой поединок, где выйдут футболисты. Но пока предпосылок для этого нет. Артем, например, готов подраться — но деньги он не обсуждал. Может, там такие финансовые ожидания, что ни одна структура не выдержит. Пока эта тема скорее мертва, чем жива. Но давайте держать руку на пульсе», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее промоутер Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.