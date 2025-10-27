Алексей Игонин назвал проблемой тему похищений: «Важно об этом не умалчивать»

Член федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на неудавшееся похищение игрока «Зенита» Андрея Мостового.

«Тут же не стоит вопрос футболистов. Вопрос денег. Поэтому я бы не стал ориентироваться на эти новости, на то, что это футболист, спортсмен. Не в этом дело. Я думаю, что происходит подобное, к сожалению, и не только в Питере. Стоит ли приставлять охрану? Вопрос в том, у кого есть средства и возможности, когда они решают. Наша задача об этом не умалчивать, чтобы люди знали, что может произойти и были готовы ко всему. Не более того. А все остальное это вопрос для МВД, полиции. Они понимают и знают, что происходит.

К сожалению, в руках подобных людей зачастую не спортсмены оказываются. Здесь проблема есть. Касаемо образа жизни, нужно быть внимательным и аккуратным. Они сами прекрасно могут проанализировать. И сделать для себя какие-то выводы.

Мы понимаем, что это желание наживы, ограбления — это не вопрос о том, футболисты или не футболисты», — сказал Игонин «СЭ».

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.