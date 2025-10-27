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27 октября 2025, 15:15

Алексей Игонин назвал проблемой тему похищений: «Важно об этом не умалчивать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Член федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на неудавшееся похищение игрока «Зенита» Андрея Мостового.

«Тут же не стоит вопрос футболистов. Вопрос денег. Поэтому я бы не стал ориентироваться на эти новости, на то, что это футболист, спортсмен. Не в этом дело. Я думаю, что происходит подобное, к сожалению, и не только в Питере. Стоит ли приставлять охрану? Вопрос в том, у кого есть средства и возможности, когда они решают. Наша задача об этом не умалчивать, чтобы люди знали, что может произойти и были готовы ко всему. Не более того. А все остальное это вопрос для МВД, полиции. Они понимают и знают, что происходит.

К сожалению, в руках подобных людей зачастую не спортсмены оказываются. Здесь проблема есть. Касаемо образа жизни, нужно быть внимательным и аккуратным. Они сами прекрасно могут проанализировать. И сделать для себя какие-то выводы.

Мы понимаем, что это желание наживы, ограбления — это не вопрос о том, футболисты или не футболисты», — сказал Игонин «СЭ».

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.

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Алексей Игонин
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
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15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
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