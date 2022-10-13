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Сегодня, 15:08

Промес рассказал, что думает о работе с главным тренером «Спартака» Абаскалем

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о работе под руководством Гильермо Абаскаля. Он также отметил, что московский клуб сейчас находится в хорошей форме.

«Результаты «Спартака»? У нас новый тренер. Он проводит огромную работу, чтобы собрать команду. Он доносит свои мысли. Команда понимает, что он хочет видеть на поле. Команда в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы находимся в пути. Нам есть в чем прибавлять. Я бы не хотел говорить о чемпионской гонке, поговорим об этом к завершению чемпионата», — сказал форвард.

Также нидерландец рассказал о своих личных целях.

«Не буду скрывать, я перед собой ставлю персональные цели. У меня есть цель, но я вам не скажу конкретную цифру. Она подстегивает меня. Мы ставим себе и коллективные цели. Мы должны хорошо работать, чтобы достичь всех целей. Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, я и не скрывал это. Когда я вернулся, я говорил, что возвращался домой. Никто не знает, что будет дальше. Но сейчас так», — добавил он.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

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