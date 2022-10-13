Промес признался, что ему комфортно играть в связке с Соболевым

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об игре с форвардом Александром Соболевым. Он признался, что ему комфортно выступать с игроком.

«Соболев? Не буду сравнивать с другими форвардами, но если он продолжит играть так же, он станет лучшим российским нападающим. Мне комфортно играть с ним, он много защитников отвлекает на себя. Мне кажется, у нас отличная связка.

Вроде у меня нормальная статистика. Но если не нравится экспертам, буду больше работать, чтобы они остались довольны. Для меня главное, чтобы побеждала команда», — заявил Промес.

10 октября сообщалось, что Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы.

По данным источника, пара нападающих красно-белых забила 17 голов на двоих с начала сезона-2022/23.