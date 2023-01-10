Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:43

Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит первый зимний сбор команды в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, нидерландский нападающий будет тренироваться с молодежным составом красно-белых, после чего приступит к индивидуальным тренировкам с тренером, которого предоставит клуб.

Первый сбор «Спартака» пройдет в Дубае с 13 по 27 января.

Также издание сообщает, что есть вероятность того, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/promes-propustit-pervy-j-sbor-spartaka-snachala-on-budet-rabotat-s-molodezhkoj-v-moskva-a-potom-individual-no-s-trenerom/
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
8
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели
Захарян о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Для меня футбол закончился. Душа болела после его вылета с ЧМ-2022»
Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ
Захарян о «Челси»: «Устал от этих разговоров»
Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»
Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»

Мурад Мусаев оценил значение получения лицензии Pro
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости