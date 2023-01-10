Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался по поводу неудач «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— Следили за событиями в «Локомотиве»? Отставка части руководителей, при которых клуб с вами не договорился о новом контракте, слабые результаты команды.

— Конечно, мне печально, что у «Локомотива» что-то там не получается. Я все равно слежу за ними до сих пор, переживаю за них. Но думаю, шансы подняться у них есть. Они хорошо играли, но просто в каких-то моментах не забивали, а где-то ошибались в обороне и пропускали на ровном месте. Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо, — приводят «Известия» слова Мухина.

— Когда уходили из «Локо» полтора года назад, ожидали, что он так деградирует в плане результатов?

— Нет, конечно.

Мухин выступал за «Локомотив» с 2019 по 2021 год. В составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» идет на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.