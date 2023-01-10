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Мухин — о «Локомотиве»: «Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался по поводу неудач «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— Следили за событиями в «Локомотиве»? Отставка части руководителей, при которых клуб с вами не договорился о новом контракте, слабые результаты команды.

— Конечно, мне печально, что у «Локомотива» что-то там не получается. Я все равно слежу за ними до сих пор, переживаю за них. Но думаю, шансы подняться у них есть. Они хорошо играли, но просто в каких-то моментах не забивали, а где-то ошибались в обороне и пропускали на ровном месте. Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем все должно быть хорошо, — приводят «Известия» слова Мухина.

— Когда уходили из «Локо» полтора года назад, ожидали, что он так деградирует в плане результатов?

— Нет, конечно.

Мухин выступал за «Локомотив» с 2019 по 2021 год. В составе железнодорожников он стал обладателем Кубка России.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» идет на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Источник: https://iz.ru/1452154/aleksei-fomin/ia-dazhe-ne-smotriu-gde-tam-zenit
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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

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