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Промес прилетел в Москву

18:00
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в официальном Twitter сообщил о прибытии Квинси Промеса в Москву. Красно-белые выложили фото голландского форварда в клубной курке и шарфе.

Сегодня, 24 февраля, стало известно о переходе Промеса из «Аякса» в «Спартак». Московский клуб выложит за него 8,5 миллиона евро, сумма может вырасти до 11 с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 года. Всего он отыграл за красно-белых 135 матчей и забил 66 мячей, выиграв в их составе чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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