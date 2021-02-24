Промес прилетел в Москву

«Спартак» в официальном Twitter сообщил о прибытии Квинси Промеса в Москву. Красно-белые выложили фото голландского форварда в клубной курке и шарфе.

Сегодня, 24 февраля, стало известно о переходе Промеса из «Аякса» в «Спартак». Московский клуб выложит за него 8,5 миллиона евро, сумма может вырасти до 11 с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 года. Всего он отыграл за красно-белых 135 матчей и забил 66 мячей, выиграв в их составе чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.