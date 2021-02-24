Новичок «Спартака» Квинси Промес дал прощальное интервью «Аяксу». Сегодня, 24 февраля, стало известно о возвращении голландца в московский клуб, за который он выступал с 2014 по 2018 год.

«Я воспринимаю это как отлично проведенное время, — сказал Промес в интервью YouTube-каналу «Аякса». — Особенно первый сезон, когда я вернулся домой. У меня было несколько прекрасных моментов, а потом, к сожалению, началась пандемия и пришлось останавливать сезон.

В этом году мы находимся на вершине таблицы, и из-за этого мне было сложнее покинуть клуб. Но теперь у меня появился шанс снова вернуться «домой», если вы понимаете, о чем я.

Я вынужден уйти с болью в сердце. Я хочу снова быть ведущим игроком, быть важным для команды, я хочу играть. Надеюсь вернуть хорошую форму.

«Спартак» для меня — еще одно возвращение домой. Но я фанат «Аякса». Я всегда буду следить за клубом. Это не изменится. Я ухожу из клуба, но навсегда останусь его болельщиком".