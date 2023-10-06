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Сегодня, 16:33

Промес — о дерби с ЦСКА: «Отличный шанс вернуться на победный путь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» (16 очков) занимает пятое место в РПЛ. ЦСКА (16) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет шестым.

Источник: ФК «Спартак»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
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Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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