Бителло прокомментировал слухи об интересе «Монако» и «Арсенала»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал «СЭ» информацию об интересе со стороны «Монако» и лондонского «Арсенала».

— Перед переходом в «Динамо» вами интересовались «Монако» и «Арсенал». Что-то знаете об этом?

— Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив.

Ранее сообщалось, что летом «Гремио» ответил отказом на предложение «Арсенала» в размере 8 миллионов евро.

«СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года.