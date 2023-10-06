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Сегодня, 16:32

Бителло прокомментировал слухи об интересе «Монако» и «Арсенала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал «СЭ» информацию об интересе со стороны «Монако» и лондонского «Арсенала».

— Перед переходом в «Динамо» вами интересовались «Монако» и «Арсенал». Что-то знаете об этом?

— Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив.

Ранее сообщалось, что летом «Гремио» ответил отказом на предложение «Арсенала» в размере 8 миллионов евро.

«СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Динамо (Москва)
ФК Монако
Бителло
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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