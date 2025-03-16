Мелкадзе — о том, кто сильнее физически: он или Джикия: «Смотря, кто больше вчера поел»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» сравнил себя и защитника «Химок» Георгия Джикию.

— Не получилось сыграть против Джикии у вас.

— Да, не потолкались.

— Кто был бы сильнее в борьбе?

— Не знаю, смотря, кто больше вчера поел.

15 марта «Химки» дома сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 21-го тура РПЛ. Джикия пропускал встречу из-за травмы. Подмосковная команда набрала 20 очков и идет на 11-м месте в РПЛ. Грозненцы с 18 очками занимают 14-ю строчку.

Александр Абустин

Дарик Агаларов