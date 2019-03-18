Промах года форварда "Енисея". За этот удар по воротам "Арсенала" с метра его разнес Аленичев

Популярный Инстаграм-аккаунт 4-3-3 опубликовал видео момента игры 20-го тура премьер-лиги "Арсенал" – "Енисей" (2:0). По ходу второго тайма при счете 1:0 в пользу туляков форвард гостей Александр Кутьин имел шанс сравнять счет. Мяч после срезки капитана оружейников Кирилла Комбарова пролетел вдоль ворот Михаила Левашова, а экс-нападающий "Арсенала" набежал на дальнюю штангу. При этом вместо удара с правой ноги он пробил с левой – и промахнулся.

– Кутьин мог сравнять счет, но простил "Арсенал". Не знаю, правда, почему он так отнесся к бывшей команде, – сказал на послематчевой пресс-конференции в Туле главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, который работал с Кутьиным в Туле. – В матче с "Крыльями" (0:4) наша линия атаки была беззубой, поэтому я пошел на кардинальные изменения в стартовом составе. Плюс учитывал тот факт, что Саша, как считаю, провел в Туле свои лучшие годы. К сожалению, он упустил шанс спасти матч. Не хватило мастерства. Хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в ворота…