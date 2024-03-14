Прокуратура Нидерландов сообщила, когда Промес может быть экстрадирован из ОАЭ

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о том, сколько времени может занять процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Нидерланды официально запросят экстрадицию. Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае. Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.