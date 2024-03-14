Точилин считает, что приход Мусаева станет встряской для «Краснодара»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Новый тренер однозначно будет какой-то встряской для команды. Но справится ли он с чемпионской гонкой — сказать пока трудно», — цитирует Точилина «Спорт день за днем».

Контракт с 40-летним специалистом заключен до конца сезона-2023/24.

В среду, 13 марта, «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.