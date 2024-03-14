Точилин считает, что приход Мусаева станет встряской для «Краснодара»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».
«Новый тренер однозначно будет какой-то встряской для команды. Но справится ли он с чемпионской гонкой — сказать пока трудно», — цитирует Точилина «Спорт день за днем».
Контракт с 40-летним специалистом заключен до конца сезона-2023/24.
В среду, 13 марта, «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.
Источник: Спорт день за днем
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|
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|2
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|
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|
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|
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|
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|
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|4
|8
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|20
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|5
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|
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|19-33
|19
|
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|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
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|20
|3
|5
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|12-25
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|5
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Ростов
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|1
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