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Фильм «Федя. Народный футболист» получил награду на Международном фестивале спортивного кино

Алина Савинова

Фильм «Федя. Народный футболист» победил в номинации «Лучший полнометражный фильм» на 4-м Международном фестивале спортивного кино, прошедшем в Словении.

Данная картина, режиссером которой выступил Николай Акелькин, посвящена жизни и карьере легенды московского «Спартака» Федора Черенкова. Фильм вышел в российский прокат 31 октября 2024 года. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, а его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

В декабре картина про Черенкова была признана РАСК «Лучшим фильмом года».

Черенков — воспитанник «Спартака». Он выступал за красно-белых с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год, проведя за команду 494 матча и забив 121 гол. Вместе со «Спартаком» футболист стал 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Он скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

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Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 7
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Маркиньос

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