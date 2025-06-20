Фильм «Федя. Народный футболист» получил награду на Международном фестивале спортивного кино

Фильм «Федя. Народный футболист» победил в номинации «Лучший полнометражный фильм» на 4-м Международном фестивале спортивного кино, прошедшем в Словении.

Данная картина, режиссером которой выступил Николай Акелькин, посвящена жизни и карьере легенды московского «Спартака» Федора Черенкова. Фильм вышел в российский прокат 31 октября 2024 года. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, а его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

В декабре картина про Черенкова была признана РАСК «Лучшим фильмом года».

Черенков — воспитанник «Спартака». Он выступал за красно-белых с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год, проведя за команду 494 матча и забив 121 гол. Вместе со «Спартаком» футболист стал 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Он скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.