Выбирай игрока 27-го тура!

Именно ты решаешь, кто стал лучшим.

Бикфалви — дубль 34-летнего нападающего помог «Уралу» одержать важнейшую победу над «Динамо»;

Попов — вышел на поле на 71-й минуте матча с «Рубином». Успел забить гол и сделать ассист за отведенное ему время на поле;

Кривцов — гол полузащитника помог «Краснодару» обыграть «Ростов» в дерби и подняться на пятое место в чемпионате;

Сергеев — записал на свой счет гол+пас в чемпионском матче против «Локомотива»;

Соболев — оформил дубль, благодаря которому «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»;

Лантратов — отбил 6 из 7 ударов в створ в матче против «Уфы», а единственный мяч пропустил с пенальти;

Уткин — забил гол и сделал ассист в победной встрече с ЦСКА;

Гулиев — помог «Арсеналу» отыграться со счета 0:2 и стал лучшим игроком матча с «Нижним Новгородом».