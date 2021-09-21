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Судейство

Арбитр Иванов объяснил, за что удалил Слуцкого

17:35
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В понедельник во время матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) арбитр Сергей Иванов удалил главного тренера хозяев, а тот в ответ назвал рефери «профнепригодным». Сегодня судья отреагировал на высказывания в свой адрес и объяснил, за что показал Леониду Слуцкому две желтые карточки.

— Что вам кричал Слуцкий? За что вы вынесли ему два предупреждения?

— Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

— Что дальше?

— Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

Полностью интервью Сергея Иванова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/arbitr-sergey-ivanov-otreagiroval-na-vyskazyvaniya-glavnogo-trenera-rubina-leonida-sluckogo-1837834/

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Александр Бобров все материалы автора

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