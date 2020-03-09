Продолжит ли «Спартак» победную серию в игре с «Краснодаром»?

В понедельник, 9 марта, в Москве состоится центральный матч 21-го тура российской премьер-лиги, в нем сыграют «Спартак» и «Краснодар». Соперники встретятся на «Открытие Арене», начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Команды находятся в разных частях таблицы — «Краснодар» второй после «Зенита», а «Спартак» только девятый. Несмотря на это, букмекеры не могут назвать очевидного фаворита встречи. Более того, БК «Лига Ставок» отдает небольшое преимущество хозяевам поля: победа красно-белых оценивается коэффициентом 2,55, ничья — 3,25, выигрыш краснодарцев — 2,95. И это при том, что «Спартак» в середине прошлой недели играл в 1/4 финала Кубка России, а «Краснодар» в это время отдыхал.

«Спартак» действительно этой весной производит яркое впечатление — в первых двух матчах обыграны «Динамо» (2:0 в чемпионате) и ЦСКА (3:2 в Кубке России). Но многие специалисты отмечают неуверенную игру москвичей в обороне, поэтому с высокой долей вероятности можно говорить о том, что нас ждет матч с голами, потому что «быки» атаковать умеют, а еще больше любят забивать. Все в порядке с атакой и у «Спартака». Отсюда и БК «Лига Ставок» ждет голы в матче: на «Тотал» больше 2,5 коэффициент 2,15, а на «Тотал» меньше 2,5 — 1,70.

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