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«Пришли на кассы. А тут никого». Грустная экскурсия по «Фишту» от маскота «Сочи»

22:38
Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи" Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи"
Экскурсия по стадиону &quot;Фишт&quot; от Барсика. Фото "Сочи"
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Маскот «Сочи» Барсик устроил экскурсию по стадиону «Фишт». Арена вынужденно простаивает из-за приостановки сезона чемпионата России в связи с пандемией коронавируса. Барсик посетил кассы, раздевалку, игровое поле, подтрибунное помещение и посоветовал всем оставаться дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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