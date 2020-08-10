Реакция жены Зобнина на желтую карточку Соболеву за снятую футболку
10 августа 2020, 18:48
Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировала эпизод с желтой карточкой форварду Александру Соболеву в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку Соболеву, который снял футболку после забитого мяча. Российский футболист показал майку с изображением своей мамы, которая ранее скончалась.
«Пример человечности», — репостнула запись в Instagram Рамина Зобнина с этой надписью, оставив в конце многоточие.
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