Реакция жены Зобнина на желтую карточку Соболеву за снятую футболку

Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировала эпизод с желтой карточкой форварду Александру Соболеву в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал желтую карточку Соболеву, который снял футболку после забитого мяча. Российский футболист показал майку с изображением своей мамы, которая ранее скончалась.

«Пример человечности», — репостнула запись в Instagram Рамина Зобнина с этой надписью, оставив в конце многоточие.