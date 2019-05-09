Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, отметил, что от ошибок никто не застрахован. По его словам, сложившаяся ситуация, отдалит их от футбола. Он подчеркнул, что не ставит законность судебного приговора под сомнение, но выразил сожаление, что спортсменам предстоит провести в колонии еще полгода.

– Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили большую ошибку, – цитирует Кадырова РБК. - При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звездами первой величины.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

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