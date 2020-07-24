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«Приглашение Николича в «Локомотив» оказалось правильным шагом». Аленичев оценил работу нового тренера красно-зеленых

12:10
Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» отметил, что «Локомотив» сделал правильный шаг, пригласив Марко Николича на пост главного тренера.

— Конечно, приглашение Марко Николича в московский клуб выглядело рискованным шагом, но он оказался правильным — из 8 летних матчей «Локомотив» 4 выиграл и столько же свел вничью, сохранив второе место, — считает Аленичев. — Новый тренер не стал ничего менять, и играл по той же схеме и теми же футболистами, что и Юрий Палыч Семин. На данный момент серб поступал верно, что будет дальше — посмотрим. Отдельно отмечу Алексея Миранчука, выдавшего отличный год. Человек созрел для отъезда в Европу.

А вот «быки» после пандемии разочаровали. Учитывая состав и возможности, команда могла занять второе место, но провалила летнюю часть сезона. Не могу найти объяснений потерям очков дома с «Динамо», «Крыльями» и другими аутсайдерами. Наверняка, тренерский штаб допускал ошибки, но в «Краснодаре», уверен, разберутся. Теперь не факт, что южане выйдут в групповой турнир ЛЧ, но желаю удачи Сергею Галицкому и его детищу.

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.

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