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Митрофанов о предложении опустить «Химки» на последнее место в РПЛ: «Команда не играла в сезоне? Все ее результаты аннулируем?»

Константин Белов
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился с «СЭ» мнением о предложении президента РПЛ Александра Алаева автоматически опускать на последнее место в таблице команды, которые не прошли лицензирование.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

— Все решения были приняты в соответствии с требованием регламента. Если бы начали менять регламент за месяц до окончания соревнования, то это привело бы к изменению всей турнирной ситуации в соревновании. Тогда можно было бы отменять чемпионат и пересматривать заново его итоги. Все решения приняты согласно регламенту. Сейчас РФС в лице бюро исполкома примет решение по составу на следующий сезон.

— Как вам предложение Алаева автоматически опускать команды, не прошедшие лицензирование, на 16 место?

— Как? Это значит, что команда не играла в сезоне? Все ее спортивные результаты аннулируем? Команда заняла определенное место, от которого зависит сумма призовых от лиги. От определенного места в турнирной таблице зависит присвоение различных разрядов и званий для футболистов. От места зависит сумма призовых для клуба от их собственных спонсоров. Спортивные результаты никак не связаны с выдачей лицензии на следующий сезон. А если клуб заранее отказался? Команда может занять первое место, а потом отказаться от участия в следующем сезоне. И что? Они больше не первые? А если бы мы приняли такую форму, начали играть стыковые матчи, а апелляционный комитет изменил бы решение по лицензии? Тогда мы отменяем первые стыковые матчи и начинаем все заново? И если команде не выдали лицензию, то ей можно не играть? Нет спортивного принципа проводить такие матчи. А если таких команд будет несколько? Например, две или три, — сказал Митрофанов «СЭ».

Клубы РПЛ и ФНЛ проголосовали за то, что место подмосковной команды в высшем дивизионе должен занять «Пари НН», который финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за место в высшем дивизионе уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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