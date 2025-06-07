Митрофанов о предложении опустить «Химки» на последнее место в РПЛ: «Команда не играла в сезоне? Все ее результаты аннулируем?»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился с «СЭ» мнением о предложении президента РПЛ Александра Алаева автоматически опускать на последнее место в таблице команды, которые не прошли лицензирование.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

— Все решения были приняты в соответствии с требованием регламента. Если бы начали менять регламент за месяц до окончания соревнования, то это привело бы к изменению всей турнирной ситуации в соревновании. Тогда можно было бы отменять чемпионат и пересматривать заново его итоги. Все решения приняты согласно регламенту. Сейчас РФС в лице бюро исполкома примет решение по составу на следующий сезон.

— Как вам предложение Алаева автоматически опускать команды, не прошедшие лицензирование, на 16 место?

— Как? Это значит, что команда не играла в сезоне? Все ее спортивные результаты аннулируем? Команда заняла определенное место, от которого зависит сумма призовых от лиги. От определенного места в турнирной таблице зависит присвоение различных разрядов и званий для футболистов. От места зависит сумма призовых для клуба от их собственных спонсоров. Спортивные результаты никак не связаны с выдачей лицензии на следующий сезон. А если клуб заранее отказался? Команда может занять первое место, а потом отказаться от участия в следующем сезоне. И что? Они больше не первые? А если бы мы приняли такую форму, начали играть стыковые матчи, а апелляционный комитет изменил бы решение по лицензии? Тогда мы отменяем первые стыковые матчи и начинаем все заново? И если команде не выдали лицензию, то ей можно не играть? Нет спортивного принципа проводить такие матчи. А если таких команд будет несколько? Например, две или три, — сказал Митрофанов «СЭ».

Клубы РПЛ и ФНЛ проголосовали за то, что место подмосковной команды в высшем дивизионе должен занять «Пари НН», который финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за место в высшем дивизионе уступил «Сочи» (2:1, 1:3).