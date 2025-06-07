Митрофанов о предложении опустить «Химки» на последнее место в РПЛ: «Команда не играла в сезоне? Все ее результаты аннулируем?»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился с «СЭ» мнением о предложении президента РПЛ Александра Алаева автоматически опускать на последнее место в таблице команды, которые не прошли лицензирование.
Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.
— Все решения были приняты в соответствии с требованием регламента. Если бы начали менять регламент за месяц до окончания соревнования, то это привело бы к изменению всей турнирной ситуации в соревновании. Тогда можно было бы отменять чемпионат и пересматривать заново его итоги. Все решения приняты согласно регламенту. Сейчас РФС в лице бюро исполкома примет решение по составу на следующий сезон.
— Как вам предложение Алаева автоматически опускать команды, не прошедшие лицензирование, на 16 место?
— Как? Это значит, что команда не играла в сезоне? Все ее спортивные результаты аннулируем? Команда заняла определенное место, от которого зависит сумма призовых от лиги. От определенного места в турнирной таблице зависит присвоение различных разрядов и званий для футболистов. От места зависит сумма призовых для клуба от их собственных спонсоров. Спортивные результаты никак не связаны с выдачей лицензии на следующий сезон. А если клуб заранее отказался? Команда может занять первое место, а потом отказаться от участия в следующем сезоне. И что? Они больше не первые? А если бы мы приняли такую форму, начали играть стыковые матчи, а апелляционный комитет изменил бы решение по лицензии? Тогда мы отменяем первые стыковые матчи и начинаем все заново? И если команде не выдали лицензию, то ей можно не играть? Нет спортивного принципа проводить такие матчи. А если таких команд будет несколько? Например, две или три, — сказал Митрофанов «СЭ».
Клубы РПЛ и ФНЛ проголосовали за то, что место подмосковной команды в высшем дивизионе должен занять «Пари НН», который финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за место в высшем дивизионе уступил «Сочи» (2:1, 1:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1