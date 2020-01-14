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Президент «Урала»: «Вилюш поехал с нами на сбор, но мы с ним пока ничего не подписали. Все зависит от главного тренера»

13:48
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что 31-летний польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш может продолжить карьеру в команде из Екатеринбурга. Ранее об этом сообщил журналист Sport.pl Томаш Влодарчик.

— Да, Вилюш поехал с нами на сбор, но пока мы ничего с ним еще не подписали. Все зависит от главного тренера, он посмотрит на игрока на сборе, после этого мы примем решение, — сказал Иванов.

Вилюш перешел в «Ростов» в 2017 году, его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2020-го. В нынешнем сезоне он провел за ростовчан два матча в Кубке России. (Иван Торопцев)

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