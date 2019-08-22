РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Президент «Урала» рассказал, почему не приглашает иностранных тренеров

22:30
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов? в интервью «СЭ» объяснил, почему делает ставку на отечественных специалистов, а не приглашает иностранных тренеров.

— В «Урале» никогда не работал иностранный тренер. Не хватает денег, или это принципиальная позиция клуба?

Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной. Посмотрите, сколько спартаковцев сейчас при деле. У кого-то получается, у кого-то не очень. У Димки Аленичева не все сложилось в «Енисее», зато ранее он вывел красноярцев в премьер-лигу.

Нет, мы не ставим шлагбаум для иностранцев. Но пока у нас есть Парфенов. Дай бог, чтобы он у нас был долго. А то складывается у людей впечатление, что Иванов всех выгоняет.

— Неправда?

— Да ни с одним тренером я плохо не расстался! Где-то стечение обстоятельств, где-то еще что-то... Побегалов у нас пять лет работал и ничего.

— А кто для вас образец тренера, Григорий Викторович?

— Всегда был и остается Валерий Васильевич Лобановский. Я восхищался его работой, тем, как он строил команду. Это по-настоящему творческий человек, перед которым я всегда буду преклоняться. Что касается современных руководителей клуба, то мне очень нравится Галицкий.

«Наши двери для Мамаева открыты». Иванов и Парфенов — откровенно об «Урале»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир