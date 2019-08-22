Президент «Урала» рассказал, почему не приглашает иностранных тренеров

Президент «Урала» Григорий Иванов? в интервью «СЭ» объяснил, почему делает ставку на отечественных специалистов, а не приглашает иностранных тренеров.

— В «Урале» никогда не работал иностранный тренер. Не хватает денег, или это принципиальная позиция клуба?

— Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной. Посмотрите, сколько спартаковцев сейчас при деле. У кого-то получается, у кого-то не очень. У Димки Аленичева не все сложилось в «Енисее», зато ранее он вывел красноярцев в премьер-лигу.

Нет, мы не ставим шлагбаум для иностранцев. Но пока у нас есть Парфенов. Дай бог, чтобы он у нас был долго. А то складывается у людей впечатление, что Иванов всех выгоняет.

— Неправда?

— Да ни с одним тренером я плохо не расстался! Где-то стечение обстоятельств, где-то еще что-то... Побегалов у нас пять лет работал и ничего.

— А кто для вас образец тренера, Григорий Викторович?

— Всегда был и остается Валерий Васильевич Лобановский. Я восхищался его работой, тем, как он строил команду. Это по-настоящему творческий человек, перед которым я всегда буду преклоняться. Что касается современных руководителей клуба, то мне очень нравится Галицкий.

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