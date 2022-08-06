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Сегодня, 11:35

Президент «Урала» Иванов рассказал, что Дзюба не ответил на его звонок

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что хотел связаться с форвардом Артемом Дзюбой, однако нападающий не ответил на его звонок.

«У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем», — сказал Иванов сайту matchtv.ru.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
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Николай Комличенко

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П
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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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