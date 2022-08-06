Президент «Урала» Иванов рассказал, что Дзюба не ответил на его звонок

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что хотел связаться с форвардом Артемом Дзюбой, однако нападающий не ответил на его звонок.

«У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем», — сказал Иванов сайту matchtv.ru.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».