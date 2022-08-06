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Кавазашвили назвал глупостью возможный уход Мележикова с поста гендиректора «Спартака»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Думаю, что это очередное нарушение абсолютной этики и кадровой политики. По-моему, Мележиков очень серьезно подходит этому клубу, где все отдано на откуп не очень справедливых руководителей. Поэтому я не могу комментировать ничего, потому что Мележикова почти не знаю. Человек, который два года находится в руководящем органе клуба и вдруг уходит. Понимаю, если бы сейчас пришел новый руководитель «Спартака». А кто новый? Пришёл что ли кто-то новый? Пока еще нет, а его уже хотят освободить. Я думаю, это самая настоящая глупость или ложная информация», — сказал Кавазашвили «СЭ».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора он был назначен в июле 2021 года.

Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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