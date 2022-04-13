Худяков: «Недавно человек написал, что я играю не по спортивному принципу. Пришлось объяснять в личке, что он не прав»

Худяков рассказал, что один из фанатов обвинил его в том, что он играет не по спортивному принципу

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о претензиях одного из фанатов, который обвинил футболиста в том, что он играет не по спортивному принципу.

"Я стал играть увереннее, потому что появилась постоянная игровая практика. В моем возрасте это очень важно. Сейчас я лучше понимаю игровые ситуации. Да и в целом, когда много играешь — быстрее прогрессируешь.

Я читаю комментарии про себя и многие отмечают, что мне нужно быть уверенней на выходах. Я с ними согласен. Есть ситуации, когда я могу выйти, но что-то меня тормозит, и я не выхожу. Буду стараться это исправлять", — приводит слова Худякова Sport24.

Голкипер также рассказал, что недавно ответил какому-то человеку, который написал ему, что он играет не по спортивному принципу.

«Я ему в личку написал, объяснил, что он вообще не прав. Человек просто не знал, через что и как это все происходило. Он мне ответил: «Извини. Удачи тебе». Не понимаю, зачем он вообще что-то писал. Как будто специально мое внимание хотел привлечь», — добавил Худяков.

В текущем сезоне 18-летний голкипер сыграл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 26 мячей, при этом трижды сыграв на ноль. Контракт Худякова с клубом рассчитан до лета 2024 года.