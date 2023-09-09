Григорий Иванов: «Ну не складываются у «Урала» отношения с Бобровским!»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» дал совет арбитру Яну Бобровскому.
— В последнее время вы редко комментировали судейство, но после кубкового матча с «Рубином» сорвались на арбитра Бобровского...
— Ну не складывается у нас с Бобровским! Не у меня лично, а у клуба с этим арбитром. Мы же нормально пообщались с ним до нашей игры с «Рубином», поздоровались. А потом он допускает такую вопиющую ошибку...Ну как можно было не поставить пенальти на Егорычеве?! Все видели, а он — нет... Игроки же рядом находились, слышали, что он сказал: «Я все видел. Тут даже ничего смотреть не надо». Ну что это такое?! Мне все сказали: это стопроцентный 11-метровый! Не знаю, как это объяснить. Хотя в целом наши судьи стали работать лучше. Раньше я часто критиковал Васю Казарцева. А сейчас смотрю — он прибавил.
— Вы просто сказали, что Бобровский судит по блату.
— Ну... Вы же, журналисты, все время звоните. Наверное, поймали меня в тот момент, когда я был на эмоциях. Бывает. Хотя к Бобровскому действительно есть вопросы. Если ты раз за разом допускаешь ошибки, может, тебе лучше опуститься на уровень ниже — судить ФНЛ? А Бобровского почему-то никогда не отстраняют. Так нельзя! Неправильно это все. Поэтому и появляются такие предположения о блате.
Здесь он влияет на результат, а в следующем туре его назначают резервным судьей... Странно, да? Хотя, может быть, резервных назначают заранее. Я не говорю о предвзятости Яна. Но судья уровня РПЛ не может допустить такую ошибку, не заметить, что на Егорычеве фолили! Нут не может! Значит, он как-то все по-своему увидел. Арбитры должны понимать, что от них зависит очень многое. Команда проиграла из-за решения рефери — тренера уволили. А у него семья, дети, кредиты... Игроки премиальных лишаются. Все должны нести ответственность!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0