Ирина Морозюк, бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка и президент львовского ФК «Лион», прокомментировала в интервью «СЭ» появление в интернете видеозаписи откровенного характера с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

— В России тема слитого интимного видео Дзюбы обсуждается до сих пор. А в Украине?

— Конечно, тоже. Такие темы всегда будут на слуху. Когда я посмотрела запись, то сразу же подумала, что это дело рук его любовницы. Все знают, как мужчины обожают ходить налево. Любовь — коварная штука, а девушки — тем более! Наверное, что-то пошло не так, и Артему вот так захотели отомстить. Жаль парня. Большинство людей не узнает, на чьей стороне правда. Но для меня наказание такого характера — это низко.

— Само видео вам понравилось?

— Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела всю эту историю до конца.

— Правильно ли, что Дзюбу после того случая не вызвали в сборную?

— Нет, такого не должно быть. Если только это сделано для его же блага, то ОК, но если не пригласили из-за того, что он мастурбирует на камеру, то это бред. Этим занимаются все, но, может, не все снимают. А кто говорит, что не занимается, тот врет.

— С одной стороны, Дзюба после слитого видео оказался вне национальной команды, а с другой — его популярность выросла в разы.

— Да, я тоже раньше не знала, кто такой Дзюба. Но это можно объяснить. Люди любят хайп! Интим всегда набирает. Пример: есть две фотографии, где у одной девушки оголена грудь, а у другой — нет. Конечно, все станут лайкать и смотреть, где сиси больше! Так устроен весь мир, не только мы. Всегда в тренде темы секса, смерти и жести. Поэтому ситуацию с Дзюбой было интереснее обсуждать, чем выборы в США.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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