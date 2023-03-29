В «Торпедо» сообщили, что не обсуждали политические вопросы, приглашая испанского тренера Клотета

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что клуб в ходе переговоров с новым главным тренером команды испанцем Жозепом Клотетом не обсуждал политические вопросы.

«Есть ли в контракте пункт, согласно которому тренер обязуется не пользоваться опцией Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта? Это больше юридический вопрос, но тренер уже ответил, что для него было самым главным — это спортивная часть. Он пришел в футбольный клуб, политические вопросы даже не обсуждались», — приводит ТАСС слова Савина.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.