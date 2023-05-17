Президент «Торпедо» рассказал, почему не вмешивается в ситуацию с отстранением Кутепова и Нетфуллина

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ» о ситуации с отстраненными защитником Ильей Кутеповым и полузащитником Равилем Нетфуллиным.

Игроки были переведены в молодежную команду автозаводцев в конце апреля.

— Кутепов говорил в интервью, что в день отстранения он и Нетфуллин общались с вами. Потом они получили официальное письмо. О чем вы говорили?

— О ситуации, что произошло. Я спрашивал, как они это видят, что они видят. Это игроки клуба с действующими контрактами. Нужно понимать, как они это видят. Впереди в любом случае их футбольное будущее.

— Илья говорил, что он не понимает, за что его отстранили

— Я не могу комментировать, понимает он или нет. Я же не могу за него ответить.

— С вашей стороны, какова все-таки причина отстранения?

— Его не то чтобы отстраняли. Тренер принял решение, что Илье нужно тренироваться с молодежной командой. Он принял такое решение, значит, принял. Он определяет состав. Президент не влезает в это.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил 1 мяч.