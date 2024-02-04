Волочкова: «У Дзюбы может получиться карьера в кино»

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» оценила шансы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы стать актером.

«У Артема Дзюбы, конечно, может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина. Я его знаю лично. Талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах», — сказала Волочкова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее нападающий «Локомотива» снялся в российском фильме «Конец Славы» онлайн-кинотеатра START. Премьера состоялась 1 февраля.