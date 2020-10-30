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Президент «Тамбова» Габуев покинул свой пост

14:43
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Президент «Тамбова» Арсен Габуев покинул свой пост, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, Габуев ушел из клуба по собственному желанию. Отмечается, что президент не стал объяснять свое решение. В последнее время клуб испытывает финансовые трудности, неоднократно сообщалось о том, что футболисты не получают зарплату вовремя.

Габуев работал президентом «Тамбова» с весны 2018 года.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-fk-tambov-pokinul-svoj-post/

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