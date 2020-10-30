Президент «Тамбова» Габуев покинул свой пост

Президент «Тамбова» Арсен Габуев покинул свой пост, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, Габуев ушел из клуба по собственному желанию. Отмечается, что президент не стал объяснять свое решение. В последнее время клуб испытывает финансовые трудности, неоднократно сообщалось о том, что футболисты не получают зарплату вовремя.

Габуев работал президентом «Тамбова» с весны 2018 года.