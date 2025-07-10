Мусаев ответил, можно ли переспорить Галицкого

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, можно ли переспорить Сергея Галицкого.

— Шапи говорит, что Галицкого не переспорить, он всегда стоит на своем. Это правда?

— Хорошо, что вы задали этот вопрос, поскольку эта тема часто обсуждается. Смотрите, если вы сейчас приедете в Краснодар и мы втроем с Галицким сядем поужинать, то обязательно будем спорить. Он это любит. У вас будет свое мнение, у него — другое, у меня — третье. Но знаю точно, что его никто не переспорит, и тут Шапи прав. Возможно, по окончании вечера вы еще и потеряете веру в свое мнение, ха-ха!

Но если вопрос касается работы, то есть как нам стать сильнее перед сезоном, что мы можем еще сделать, чтобы улучшить базу, логистику, то это уже другой Сергей Николаевич. Тут нет спора ради спора, а есть поиск решения. При расхождениях во мнениях мы начинаем разговаривать и приходить к общему знаменателю. И мы всегда придем к решению, которое будет лучшим для клуба. В споре за ужином и на работе — это два разных Галицких!