Форвард «Сочи» Мелкадзе о результатах «Спартака»: «Мне обидно за ребят, которые там играют»

Форвард «Сочи» Мелкадзе заявил, что ему обидно за игроков «Спартака» из-за результатов команды

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после разгрома «Динамо» (5:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги сезона и ответил на вопрос о ситуации в «Спартаке».

— Эмоции прекрасные. Когда пропустили, было обидно. По игре видно, что мы были сильнее. Результат матча показал это. На десять из десяти оцениваю эту встречу. Обидно, что не будет еврокубков.

Конкуренция «Зениту» в следующем сезоне? Конечно, любой команде можем ее составить.

Насколько я знаю, сбор будет в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ездить? Это не мое решение уйти из «Спартака» То, что так получилось это хорошо.

Результаты «Спартака»? Мне обидно за ребят, которые там играют, — сказал Мелкадзе.