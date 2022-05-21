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Форвард «Сочи» Мелкадзе о результатах «Спартака»: «Мне обидно за ребят, которые там играют»

Форвард «Сочи» Мелкадзе заявил, что ему обидно за игроков «Спартака» из-за результатов команды
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после разгрома «Динамо» (5:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги сезона и ответил на вопрос о ситуации в «Спартаке».

— Эмоции прекрасные. Когда пропустили, было обидно. По игре видно, что мы были сильнее. Результат матча показал это. На десять из десяти оцениваю эту встречу. Обидно, что не будет еврокубков.

Конкуренция «Зениту» в следующем сезоне? Конечно, любой команде можем ее составить.

Насколько я знаю, сбор будет в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ездить? Это не мое решение уйти из «Спартака» То, что так получилось это хорошо.

Результаты «Спартака»? Мне обидно за ребят, которые там играют, — сказал Мелкадзе.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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