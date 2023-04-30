Ротенберг признался, что доволен решением Нобоа получить российское гражданство: «Крис многое понимает»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о решении полузащитника Кристиана Нобоа получить российское гражданство.

— Кристиан Нобоа рассказал, что подал документы на российское гражданство. Так ли это? В прошлый раз вы говорили, что думаете, что он останется в «Сочи» после завершения карьеры.

— Он со мной это не согласовывал. Это его решение, о котором я узнал из прессы. Я доволен этим. Он харизматичный парень, который много может дать команде в футбольном плане. Крис многое понимает. Футбольная культура у него на самом высоком уровне. Бывает, только устает. Возраст (смеется).

— Позвонили ли вы Нобоа поздравить лично, когда увидели новость о получении российского гражданства?

— Не разговаривал с ним. Буквально сам узнал на днях, не было времени поговорить с ним.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь