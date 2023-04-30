Дэвид Мозес: «Сперцян способен заиграть в Европе»

Нападающий «Краснодара» Дэвид Мозес оценил шансы Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.

«Эдуард Сперцян — топ-игрок, отличный футболист. Он большой игрок не только для России, но и для Европы. В РПЛ он добился хорошего прогресса. Я уверен, что Сперцян способен заиграть в Европе. Какой чемпионат? Думаю, испанский ему подойдет больше всего», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

22-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара».

В текущем сезоне на его счету 14 голов и 11 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.