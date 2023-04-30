Ротенберг назвал причину расторжения контакта с Бердыевым: «Это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах расторжения контракта с Курбаном Бердыевым.

«Почему разошлись пути? У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него», — сказал Ротенберг «СЭ».

Также президент «Сочи» высказал мнение о стиле игры, который должна показывать команда.

Во всех командах, где работал Курбан Бекиевич футбол команды не был таким зрелищным, зато в перспективе давал результат? Нам нужен футбол зрелищный! Люди приходят смотреть игру. Футбол — спектакль! Помимо результата, должна быть игра, движение, перестроения. Надо давать больше возможностей молодым пацанам. Если их не выпускать, то они завянут. Не думали, что нужно дать Бердыеву немного времени и о том, что у него футбол больше от обороны? Времена меняются. И футбол меняется. Курбан Бекиевич видит это, мы говорили с ним. Он и сам это понял. Сошлись, что он не может перестроиться", — добавил Ротенберг.

«Сочи» 10 апреля объявил об отставке Бердыева. Специалист возглавлял сочинцев с ноября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дмитрий Хохлов.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь