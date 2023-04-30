Стадион «Спартака» может сменить название

Стадион в Москве, на котором играет домашние матчи «Спартак», в 2023 году может изменить название. На данный момент арена называется «Открытие Банк Арена».

«Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем. Брендирование стадиона может быть другим? Да, возможно», — заявил пресс-аташе «Спартака» Дмитрий Зеленов «РБ Спорт».

Домашний стадион «Спартака» был открыт 5 сентября 2014 года. Официально стадион вмещает 45 360 зрителей и является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников» и четвертым по этому показателю в России.