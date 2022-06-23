РПЛ представит титульного спонсора на матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, когда организация представит титульного спонсора.
«Титульного спонсора официально представим 9 июля на Суперкубке. Мы сейчас работаем над подписанием», — сказал Хачатурянц.
9 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
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