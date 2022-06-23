РПЛ представит титульного спонсора на матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, когда организация представит титульного спонсора.

«Титульного спонсора официально представим 9 июля на Суперкубке. Мы сейчас работаем над подписанием», — сказал Хачатурянц.