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РПЛ представит титульного спонсора на матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, когда организация представит титульного спонсора.

«Титульного спонсора официально представим 9 июля на Суперкубке. Мы сейчас работаем над подписанием», — сказал Хачатурянц.

9 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
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7
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9
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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