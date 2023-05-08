Президент РПЛ поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит», его руководителей и болельщиков с досрочным завоеванием титула чемпиона России. Весь сезон команда демонстрировала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип клуба», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.