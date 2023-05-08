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Сегодня, 03:05

Дьяков: «ЦСКА займет второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский защитник Виталий Дьяков поделился мнением о гонке за второе место в чемпионате России.

«У «Спартака» есть возможность бороться за вторую строчку в турнирной таблице. Тем более там все довольно плотно. ЦСКА, «Спартак и «Ростов» сражаются до последнего — будет интересная концовка. Да, нет еврокубков, но медали чемпионата тоже очень важны. И чем выше место, тем ценнее и дороже медаль. Мне кажется, ЦСКА займет второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5094771-vitalij-dyakov-cska-zajmyot-vtoroe-mesto-a-spartak-i-rostov-razygrayut-bronzu-rpl.html
Виталий Дьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
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 Урал 26 7 6 13 27-41 27
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 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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