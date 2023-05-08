Две огромные звезды запустили на пароме по Неве в честь десяти чемпионств «Зенита»

Две огромные звезды запустили паромом по Неве в Санкт-Петербурге в честь десяти чемпионств «Зенита».

Питерцы один раз побеждали в чемпионате СССР и девять раз становились чемпионами России.

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.