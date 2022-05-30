Хачатурян о Матюнине: «Обращение в органы? Информация продолжает собираться»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию по поводу ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

«Дело Матюнина? Первое, скоро состоится департамент судейства, где будут определены списки арбитров на следующий сезон. Этот коллегиальный орган будет принимать решение. Обращение в органы? Информация продолжает собираться. Не исключаю это. Если у нас будет достаточно материала, то мы обратимся. Это непростая история. Связан ли уход Габулова? Не знаю. Габулов ушел. Матюнин, посмотрим.

Связь с «Крыльями Советов»? Это один из городов, где я никогда не был. Это очень забавно. Матюнин просил меня отправить на полиграф. Я готов пройти», — сказал Хачатурянс на собрании РПЛ.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина.