Хачатурянц заявил, что мораторий на вылет не будет обсуждаться до Исполкома РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию по поводу моратория на вылет для «Рубина».

«Мораторий на вылет для «Рубина»? Информация была в СМИ, но это все на уровне слухов. Не хочу это комментировать. Это было спустя неделю после того, как мы начали жить в новой реальности. У «Рубина» была тяжелейшая ситуация. Мы договорились не обсуждать вопрос моратория до Исполкома РФС», — заявил Хачатурянц.

Сообщалось, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, могут остаться в чемпионате России на следующий сезон, если будет введен мораторий на вылет, однако от этого предложения решили отказаться. «Рубин» и «Арсенал» следующий сезон проведут в ФНЛ.